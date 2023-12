Belen Rodriguez nuove accuse contro Spinalbese | “Natale? Non è venuto a prendere sua figlia”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ci sono nuovi aggiornamenti sulla vicenda. Come già sappiamo, in questi giorni l’ex coppia composta dae Antoninosta facendo parlare molto di sé. In particolare, i due hanno dato il via ad un botta e risposta molto acceso e carico direciproche. Il motivo? L’affidamento della piccola Luna Marì,dei due e per la quale si è aperto un vero e proprio diverbio su chi traavesse il diritto di ...