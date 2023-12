Belen | nuove rivelazioni su Antonino Spinalbese | ' Cosa ha fatto a Natale'

Sui social Belen Rodriguez è davvero un fiume in piena contro i suoi due ex Antonino Spinalbese e Stefano De Martino L'articolo Belen è ancora un ... (novella2000)

rivelazioni diRodriguez su Antonino Spinalbese . L'ex hair stylist ha accusato la soubrette argentina di non avergli fatto vedere la figlia Luna Marì a Natale e di averla portata con sé ...Nessun tradimento népersone all'orizzonte, solo un nuovo modo di stare insieme e di continuare a volersi bene, per tutto il bello che c'è stato e per i tre figli, Silvia, Davide e Adele. ...Anche Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono detti addio nel 2023 e dai social si evince che la piccola Skyler Eva sta passando le festività natalizie a Los Angeles con la mamma, ora legata ...Nuove rivelazioni di Belen Rodriguez su Antonino Spinalbese. L'ex hair stylist ha accusato la soubrette argentina di non avergli fatto vedere la figlia Luna Marì a Natale e di averla portata con sé in ...