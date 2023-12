Belen e De Martino | Bonolis e Bruganelli | Totti e Ilary | le feste delle coppie scoppiate

Natale all’insegna del nervosismo per Belen Rodriguez . Nelle scorse ore, la showgirl è sbarcata in Argentina dove trascorrerà il Capodanno […] (perizona)

In queste ultime 48 ore Belen Rodriguez è un fiume in piena e dopo essersi trattenuta per molto tempo, adesso ha deciso di parlare senza risparmiare ... (biccy)

Sui social Belen Rodriguez è davvero un fiume in piena contro i suoi due ex Antonino Spinalbese e Stefano De Martino L'articolo Belen è ancora un ... (novella2000)

reagisce al monologo di Stefano De: ecco in che modo https://t.co/PlcINuDnU7 BlogTivvu.com 🤶 (@blogtivvu) December 27, 2023... mi sfilo il casco, mi sfilo il Transit e penso:! Che figura 'e merda! Mi giro,è a ... In effetti Stefano Dericevette in dotazione dall'incidente un setto nasale rotto, da cui la ...Belen Rodriguez è da poco arrivata in Argentina con lei sono presenti anche i suoi due figli, il nuovo amore Elio Lorenzoni, la sorella Cecilia e altri familiari. Di recente la ...Festività complicate per le coppie vip, che si sono lasciate nel 2023 e si trovano a dovere gestire i figli tra cenoni, vacanze e momenti da vivere insieme ...