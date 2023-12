Belen ancora contro Spinalbese | «È lui che non ha voluto trascorrere Natale con Luna Marì»

Cosa succede fra Belen Rodriguez e l’ex fidanzato Antonino Spinalbese ? In questi giorni la showgirl è un fiume in piena e via Instagram sta nutrendo ... (donnapop)

"Ha mostrato forza e determinazione nel mettere in chiaro che ci potesse essere anche una verità diversa da quella raccontata", si legge. "D'altronde un giorno diventerà regina e ha a cuore ...Mi attraedi più. È un leader amorevole e paziente. I nostri figli lo amano e sono ossessionati da lui. Io sono una comparsa ormai ahah uno sfondo!". TikTok content This content can also be ...Belen Rodriguez non ci sta e torna a rispondere alle accuse lanciate da Antonino Spinalbese in merito al Natale con la piccola Luna ...Belen Rodriguez è da poco arrivata in Argentina con lei sono presenti anche i suoi due figli, il nuovo amore Elio Lorenzoni, la sorella Cecilia e altri familiari. Di recente la ...