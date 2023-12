Beatrice Luzzi scoppia a ridere e Massimiliano Varrese imita la sua risata VIDEO

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il web in queste ore ha accusatodi aver preso in giro ladi. IlL'articolo proviene da Novella 2000.

Per la gioia dei fan del Grande Fratello Beatrice Luzzi è tornata nella Casa. È successo nell’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 23 ... (caffeinamagazine)

Giuseppe Garibaldi non ha perso occasione per andare nuovamente contro Beatrice Luzzi al GF 2023 facendo alcune esternazioni piuttosto pesanti che ... (anticipazionitv)

Varrese risveglia la sua 'furia' controL'ex Carramba Boy sta covando chissà cosa nei confronti di. Varrese , confrontandosi con la sua ex Monia La Ferrera , ha svelato ...Lo sportivo ha rivelato ache il famoso giocatore che gestisce altri concorrenti sarebbe Giuseppe Garibaldi. Laè andata subito ad affrontare Giuseppe, che però non l'ha presa ...Al Grande Fratello è andato in scena un momento di tensione tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris, con la prima che è riuscita a far andare di traverso la cena alla coinquilina. Ma ...Il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini ha rivelato cosa pensa effettivamente di Massimiliano Varrese.