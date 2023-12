Bavaglio | protesta della Fnsi davanti a Chigi | “Giusta la disobbedienza civile del ‘Fatto’ Si vuol limitare diritto dei cittadini di essere informati”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “L’emendamento Costa è l’ultimo vagone di un treno che sta cercando dila libertà d’informazione dei”. La Federazione NazionaleStampa Italiana, dopo l’assemblea dei vertici nazionali, si è diretta in corteo primaal Senato, poi alla Camera dei deputati ed infinepalazzo. “Noi non stiamondo come casta – afferma Alessandra Costante, segretario generale– lo facciamo per i lettori e iche hanno ildidi quello che succede”. Costante spiega cosa cambierà quando ‘l’emendamento Costa’ approvato alla Camera, diverrà legge, dopo il voto del Senato. “Oggi le ordinanze di custodia cautelare possono ...

... il 3 gennaio, giorno in cui si riunirà la Conferenza dei fiduciari e Comitati di redazione per decidere i prossimi passi dellacontro ognie per la dignità della professione ...... giorno in cui si riunirà la Conferenza dei fiduciari e Comitati di redazione per decidere i prossimi passi dellacontro ognie per la dignità della professione giornalistica.(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "La Fnsi oggi protesta per la dignità della professione giornalistica, contro le limitazioni all'articolo 21 della Costituzione. L'emendamneto Costa non ci imped ...Con una passeggiata "contro ogni bavaglio" ha preso il via la mobilitazione della Fnsi per la dignità della professione e per il diritto dei cittadini ad essere informati. (ANSA) ...