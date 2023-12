Basket | un’eroica Olimpia Milano batte il Baskonia con una difesa mostruosa

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si è conclusa al Forum d’Assago la sfida tra l’EA7 Emporio Armanie ilVitoria-Gasteiz, valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega, ultima del girone d’andata. Per l’match in emergenza, con le assenze di Shields, Lo, Mirotic, Ricci e del non ancora convocatile Napier, ma sfida fondamentale per provare a rientrare nella corsa playoff, zona dove ilc’è. Ecco come è andata. Parte fortissimoe parte fortissimo Voigtmann che segna i primi cinque punti del match. Poi arrivano Hines e Flaccadori per il 9-2 iniziale. Tripla di Flaccadori per il +9, ma a questo punto ilinizia a giocare, grazie all’ingresso di Costello e Howard e match che diventa più equilibrato, anche seresta avanti e nel finale del primo ...