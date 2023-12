Basket | Luca Banchi | “Vittoria importante per la personalità e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) 12-5. Si chiude con questo strepitoso bilancio per la Virtus Segafredo Bologna il girone d’andata dell’Eurolega 2023-2024 dimaschile. L’ultima di queste dodici vittorie è arrivata stasera alla Stark Arena sul temibile campo del Partizan Belgrado in volata con il punteggio di 77-75, dopo aver fatto corsa di testa per quasi tutta la partita. “Una, un ottimo modo da parte nostra per concludere il girone di andata di Eurolega, proteggere la nostra posizione e dimostrare in un ambiente così speciale contro unacosì forte, chela consistenza per competere. Voglio ringraziare e congratularmi con ogni singolo membro dellae dello staff perché stasera siamo stati in testa per la maggior parte della partita nonostante i problemi di falli e gli ...

Si avvicina il momento del primo derby d’Italia in Eurolega. Virtus Bologna e Olimpia Milano si trovano in momenti opposti della stagione: in ... (oasport)

Nel roster, ma non in campo, anche il cinquePossama i e l'ala Matteo Martini . Ufficio Stampa RivieraBancaRimini La partita sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 18) sabato ...Per il 2024, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico,Pancalli, si aspetta conferme e ... Si spera anche per la Nazionale maschile diin carrozzina, che a breve scenderà in campo per ...12-5. Si chiude con questo strepitoso bilancio per la Virtus Segafredo Bologna il girone d'andata dell'Eurolega 2023-2024 di basket maschile. L'ultima di queste dodici vittorie è arrivata stasera alla ...La Virtus Bologna conclude il suo straordinario girone d'andata in Eurolega con la dodicesima vittoria della sua incredibile stagione. La squadra di Luca Banchi espugna anche il caldissimo campo del P ...