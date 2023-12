Basket | altra impresa della Virtus Bologna | colpaccio a Belgrado nella tana del Partizan

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Laconclude il suo straordinario girone d’andata in Eurolega con la dodicesima vittoriasua incredibile stagione. La squadra di Luca Banchi espugna anche il caldissimo campo del, imponendosi per 77-75. Con questo successo laconserva il secondo posto e continua a sognare in Europa. Iffe Lundberg guida lacon 16 punti e giocate decisive nei minuti finali. Importantissimi anche i 14 del solito Marco Belinelli, ma anche i 10 di Daniel Hackett e Awudu Abass. Alnon bastano i 19 di James Nunnally e i 12 di Kevin Punter. Ottimo avviocon il timbro di Belinelli, che mette la tripla del +5 (12-7). La squadra di Banchi gioca benissimo e vola sul +11 con ...