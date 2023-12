Baronissi | assegnate benemerenze civiche e cittadinanza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il Comune diassegnerà, sabato 30 dicembre (ore 10.30), nel corso di una cerimonia ufficiale a Palazzo di Città, lea quattro personalità che si sono distinte nel campo della cultura, del sociale, della storia e dello sport. “L’assegnazione delle– spiega il sindaco Gianfranco Valiante – è un momento importante per la nostra comunità, perché rende merito a quei cittadini che, con il loro operato, si sono resi esempi per l’intera, in vari ambiti. Esempi da celebrare e ricordare per diffondere i valori del dovere, del sacrificio e della cultura, di ispirazione per le nuove generazioni.” Le cittadinanze Sarà conferita laonoraria al professor Massimo Bignardi, “per il contributo apportato ...

