Bari | ucciso a colpi d' arma da fuoco per strada | fermato il cognato | Il movente sarebbe legato all' eredità

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mancato accordo sull'L'consisterebbe in alcuni appartamenti, il garage in cui lavorava il 42enne e un lido balneare a Palese. Il mancato accordo tra il 42enne e la sorella...

Un uomo di 42 anni è stato ucciso questa mattina a Bari dopo le 9 vicino alla sua abitazione in via Bux, nel quartiere Libertà. La vittima, di cui ... (open.online)

AGI - Un uomo di 45 anni circa è morto sotto una pioggia di colpi di pistola in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà di Bari . Da quanto si ... (agi)

AGI - Nicola Ladisa, detto "Napoleone", di 42 anni, è morto in un Agguato questa mattina intorno alle 9, in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà ... (agi)

Questa mattina Ladisa e il cognato avrebbero prima discusso e, al culmine della lite, il 42enne sarebbe stato stato. Il 34enne fermato risponde di omicidio volontario. TI POTREBBE INTERESSAREsi spara ancora in strada. Questa volta in pieno giorno, al Libertà, a due passi dal Redentore. Il 42enne Nicola Ladisa , conosciuto da tutti nel quartiere come "Napoleone", è morto dopo essere ...Altra sparatoria a Bari, questa volta nel quartiere Libertà, in pieno giorno. Nella mattinata di oggi 28 dicembre, poco dopo le 9, è stato ucciso a colpi di pistola il 42enne Nicola… Leggi ...È stato sottoposto a fermo il presunto killer di Nicola Ladisa, l'uomo di 42 anni ucciso questa mattina in via Canonico Bux a Bari. Si tratta del 34enne Daniele Musciacchio, marito della sorella della ...