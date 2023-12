Bari | omicidio in pieno giorno | uomo ucciso da colpi di pistola

Almeno sette colpi di pistola, mentre era in sella a una moto. Una vera e propria esecuzione, in pieno giorno , nel centro di Bari , quella in cui è ... (ilfattoquotidiano)

È successo nel quartiere Libertà poco dopo le 9. L’agguato in via Canonico Bux, nei pressi della chiesa del Redentore, è avvenuto mentre il 45enne ... (noinotizie)

È successo nel quartiere Libertà poco dopo le 9. L'agguato in via Canonico Bux, nei pressi della chiesa del Redentore, è avvenuto mentre il 45enne barese era in moto. Viene ipotizzato che siano stati ...Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della Squadra mobile e della Scientifica della questura diche indagano sull'accaduto.Sull’omicidio indaga la polizia. Uomo ucciso in strada a Bari a colpi di pistola La ricostruzione Le indagini Uomo ucciso in strada a Bari a colpi di pistola Il fatto è avvenuto nella mattinata di ...Nel rione Libertà di Bari una sparatoria verificatasi in pieno giorno è costata la vita a un uomo di 45 anni, Nicola Ladisa. Il killer è fuggito dopo i fatti.