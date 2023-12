Bari | omicidio in pieno giorno | uomo ucciso da colpi di pistola

Almeno sette colpi di pistola, mentre era in sella a una moto. Una vera e propria esecuzione, in pieno giorno , nel centro di Bari , quella in cui è ... (ilfattoquotidiano)

È successo nel quartiere Libertà poco dopo le 9. L’agguato in via Canonico Bux, nei pressi della chiesa del Redentore, è avvenuto mentre il 45enne ... (noinotizie)

... come inizialmente ipotizzato, ma una lite familiare dovuta ad un'eredità contesa, dietro l'del pregiudicato 42enne Nicola Ladisa, ucciso questa mattina al quartiere Libertà di: nel ...Ci sarebbero dissapori economici di famiglia dietro all'di Nicola Ladisa, l'uomo 42enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella mattinata di oggi, 28 dicembre, a, in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà. Le forze dell'ordine hanno fermato il ...Una eredità contesa. I continui litigi culminati questa mattina in un assassinio. È quanto accaduto a Bari dove la polizia ha fermato con l'accusa di omicidio ...Un omicidio in piena regola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e la scientifica oltre al 118. Sul posto anche Francesco Giannella, procuratore aggiunto a capo della Dda di ...