Bari | 42enne ucciso con 7 colpi di pistola mentre era in sella alla sua moto

Almeno sette colpi di pistola, mentre era in sella a una moto. Una vera e propria esecuzione, in pieno giorno , nel centro di Bari , quella in cui è ... (ilfattoquotidiano)

Sparatoria in pieno giorno nel quartiere Libertà di. Nicola Ladisa,barese, è morto a seguito di colpi di pistola esplosi in via Canonico Bux, nelle vicinanze della chiesa del Redentore. In base a una ricostruzione, l'uomo, attorno alle 9.TI POTREBBE INTERESSARESPETTACOLI Carolina in 'Un Natale favoloso...a teatro' il 28 DICEMBRE SAGRE E FESTE Spaccabari: la mostra di presepi e pittura fino al 01 GENNAIO ...Un uomo è stato ucciso questa mattina al quartiere Libertà, in via Canonico Bux a Bari. Stando alle prime informazioni l'uomo, Nicola Ladisa, 42 anni, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistol ...