Barbara D' Urso verso Rai 1 | ecco cosa sappiamo ad oggi e quale programma dovrebbe condurrre

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Secondo alcune indiscrezioni starebbe per finire l'esilio televisivo diD': nella prossima stagione la conduttrice potrebbe approdare su Rai 1D'sta preparando il suo imminente ritorno sul piccolo schermo in grande stile. Secondo le indiscrezioni pubblicate sul settimanale, la conduttrice partenopea approderà su Rai 1 nella prossima stagione, conquistando la fascia della domenica pomeriggio subito dopo Domenica In.D': Il Futuro Televisivo e le Indiscrezioni su Rai 1D'è assente dal piccolo schermo dalla scorsa stagione, quando ha portato a termine la sua ultima conduzione di Pomeriggio 5, ilche da settembre è sotto la nuova guida di Myrta Merlino, con ...

