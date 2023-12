Barbara D’Urso prepara il suo clamoroso ritorno in tv | pronto un clamoroso “sgarbo” a Mediaset?

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Il benservito cheha dato aha fatto molto rumore e la stessa Barbarona Nazionale si disse molto delusa dal trattamento subito dall’azienda per la quale aveva lavorato per anni, un siluramento che non ha mai digerito. La sua è stata una delle tante teste eccellenti cadute dopo la rifondazione anti-trash divoluta da Pier Silvio Berlusconi. La, rimasta in panchina in questi mesi, sembra essere pronta a scendere in campo e potrebbe farlo in grande stile, cioè con la casacca della Rai.ritorna in tv con la Rai? L’indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, secondo il quale la conduttrice da tempo è in trattativa con la Rai. In un primo momento si ...