Barbara d' Urso in Rai sfida Silvia Toffanin | retroscena choc e dettagli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Siamo finalmente arrivati agli sgoccioli del contratto che legad'a Mediaset; domenica 31 dicembre 2023 scadrà il suo contatto e la conduttrice inizierà il nuovo anno col botto in tutti i sensi. Sì, perchè potrà essere libera di vuotare il sacco dicendo la sua verità sul fatto di essere stata fatta fuori dal Biscione in largo anticipo e rimpiazzata con Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Nel frattempo Maria Carmela si gode il successo in teatro con Taxi a Due Piazze, commedia di Ray Cooney che nella versione da lei interpretata vede il ribaltamento dei ruoli originari. Il lavoro non le manca, sa come tenersi impegnata e non rinuncia nemmeno alle sue passioni e agli hobby. Secondo la rivista Oggi,d'è pronta a tornare in televisione. Sicuramente non resterà senza un programma, come sostiene il ...