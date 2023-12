Banche | pesca | Inter e Amazon | ecco come investono i politici

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per natura prudente, evita i mercati e investe in un'attività più antica: lanel lago di Varese, con dieci quote della cooperativa di pescatori ...Evita il trading per dedicarsi alla lanel lago di Varese, con dieci quote della cooperativa ... ministro della Giustizia ha invece 5mila azioni in Bpm, mentre, sempre rimanendo in tema...La Russa ha quote dell’Inter e vende la jeep russa Uaz che gli fu regalata da Berlusconi Se è vero che la classe politica rispecchia chi l’ha votata, anche negli investimenti i parlamentari e ministri ...In Banca Generali 15 ingressitra cui quelli di Frasson e MaranoBanca Generali accelera nei reclutamenti. Nelle ultime settimane una quindicina di colleghi ha arricchito le ...