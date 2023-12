Banca del Fucino annuncia ingresso in compagine azionaria di Enpam

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (askanews) –delrende noto l’della Fondazione, l’Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri e più grande cassa privata italiana, nelladel Grupporio con una quota di rilievo. Più in particolare – informa l’istituto in una nota – la Fondazioneha sottoscritto una quota di partecipazione pari all’8,17%, per un controvalore di 23,8 milioni di euro, nell’ambito dell’aumento di capitaledeliberato dal Consiglio di Amministrazione didelin data odierna. La Fondazioneconta su di un patrimonio complessivo di circa 26 miliardi di euro e annovera tra i propri iscritti 365 mila medici e ...

Un Cervo , per nulla impaurito ed in cerca di cibo , si è presentato oggi al mercato di Cortina d’Ampezzo. L’ungulato, senza provocare danni è stato ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 28 dic.Fucino rende noto lingresso della Fondazione ENPAM, lEnte di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri e piu' grande cassa privata italiana, nella compagine azionariaGruppo ...Roma, 28 dic. Nel primo semestre2023 si e' intensificata la contrazione della domanda di prestiti delle imprese in tutte le areePaese, in modo piu' marcato al Centro. Lo rileva ladItalia nellindagine Economie regionali. La domanda e lofferta di credito a livello territoriale. La riduzione ha riguardato gran parte ...Prende il via l’undicesima edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il tema proposto per questa ...L’intesa siglata con la BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli, permetterà non solo la riqualificazione dell’impianto sportivo e spettacolare ma un recupero territoriale, permettendo al PALABCC, ...