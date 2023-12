Ballando con le Stelle | famosa ex protagonista annuncia la separazione dal marito | “Motivi insuperabili”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un’exdicon lehato ladal. Stiamo parlando di Martina Stella, che ha partecipato alla dodicesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, nel 2017. L’attrice, legata dal 2015 ad Andrea Manfredonia, hato ladalin un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita“, ha esordito Martina, che ha sposato il procuratore calcistico nel 2016. “Non fu un colpo di fulmine. Io venivo da una delusione, ero chiusa, non mi fidavo del mio istinto. Mi ha fatto la proposta quando meno me l’aspettavo, fu romantico“, aveva raccontato dopo le nozze ‘blindate’ celebrate a Sutri (Viterbo) e organizzate da Enzo ...

Il suo post su IG è stato letteralmente sommerso dai like. Carlotta Mantovan ha voluto mostrare a tutti la sua felicità accanto al suo amore grande. L'ex talento dile stelle sorride abbracciando la sua dolcissima metà a Piazza Navona. Carlotta Mantovan - Spetteguless.it La foto condivisa poche ore fa da Carlotta Mantovan sui social ha riempito i ...... dalle ore 21.45 alle ore 23.00 il concerto degli Ex Otago, dalle 23.00 e brindisi auguraleMax Giusti e le autorità; a seguire e fino alle 01.30 Veronica Keydj set per salutareil ...La finale di Ballando con le stelle si è conclusa da pochi giorni. Durante la finale Rocco Siffredi si è commosso per Lorenzo Tano.Massimo Mauro: "Grazie alla città per la massiccia adesione, lavoriamo al servizio della ricerca nel ricordo di Luca" ...