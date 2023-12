Axel Bassani vuole competere per il titolo di Superbike

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È un momento importantissimo nella carriera di uno dei nostri centauri italiani.ha compiuto quello che sembra essere il grande passo arrivando in un team ufficiale. E che squadra! L’azzurro ha firmato un contratto con la Kawasaki e avrà il difficilissimo compito di sostituire Jonathan Rea, leggenda della moto verde che durante il mercato piloti ha interrotto il suo rapporto lavorativo dopo diversi campionati vinti accettando la corte, a sua volte, della Yamaha che aveva appena perso Toprak Razgatlioglu, migrato in direzione BMW. Un giro immenso che ha aperto, quindi, una grande possibilità per El Bocia che ancora non è riuscito a vincere neanche un round di. Una mancanza che spera di colmare, ripetutamente, nel Mondiale 2024. Le dichiarazioni didi ...

Innanzitutto, dobbiamo registrare qualche cambio di casacca , per esempio Kawasaki ha accolto, che nel 2024 affiancherà Alex Loews alla guida della ZX - 10RR . Per celebrare le giornate ...Saranno sei i piloti italiani iscritto al Mondiale Superbike: gli ufficiali Nicolò Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) e(Kawasaki), e gli indipendenti Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci e Andrea Iannone (Ducati) proveranno a incalzare in primis il campione del mondo, il ducatista Alvaro Bautista , e ..."Per crescere ulteriormente in MXGP ho abbracciato l’avventura belga con Standing Construct e la Honda: a seguirmi sarà una leggenda, che emozione" ...SBK: Axel e Lowes scenderanno in pista il prossimo anno con 15.100 giri/minuto rispetto ai 14.600 utilizzati da Rea e Alex nell’ultima stagione. Oltre ai giri anche qualche miglioria tecnica per le co ...