Avengers | Secret Wars e Captain America Brave New World | gli ultimi spoiler su battaglie finali e nuovi nemici

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il Natale non impedisce a insider e blogger di darsi da fare per diffondere anticipazioni sui cinecomic Marvel in preparazione, ecco cosa ci attende (forse) inNewlegati ai cinecomic Marvel in arrivoNewsono trapelati in rete. Secondo lo scooper MTTSH, la prossima avventura di Capitansi concluderà con un feroce combattimento tra Sam Wilson (Anthony Mackie) e Red Hulk (Harrison Ford, presumibilmente) alla Casa Bianca. È anche implicito che l'alter ego umano di Red Hulk, il ...

Nuovi spoiler legati ai cinecomic Marvel in arrivo Captain America: Brave New World eWars sono trapelati in rete. Secondo lo scooper MTTSH, la prossima avventura di Capitan America si concluderà con un feroce combattimento tra Sam Wilson (Anthony Mackie) e Red Hulk (...Wars sarà un film gigantesco di 5 ore [RUMOR] Chi sarà il nuovo villain dell'MCU Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, Marvel avrebbe adesso intenzione di introdurre un nuovo ...Il Natale non impedisce a insider e blogger di darsi da fare per diffondere anticipazioni sui cinecomic Marvel in preparazione, ecco cosa ci attende (forse) in Avengers: Secret Wars e Captain America ...I Marvel Studios sarebbero alla ricerca di nuovo grande villain per sostituire Kang il Conquistatore in Avengers 5.