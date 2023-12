Avanzi delle feste | cibo riciclato in oltre 8 case su 10

Taranto – Si è conclusa ieri sera la prima giornata dei Campionati Italiani U21 di Karate , in scena a Taranto fino a domenica 15. In gara le prime ... (ilfaroonline)

E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè In oltre 8 case su 10 si riciclano glidi cenoni e pranzi di Natale. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè. Tra Vigilia e Natale gli italiani hanno speso a tavola quasi 3 miliardi di euro per cibi e bevande.Tredi umanità, tre delusi ai margini, tre derelitti. Costretti a passare le vacanze insieme per una serie di sfortunate concause. L'occasione perfetta per stabilireconnessioni inattese,...L’era della coltivazione subentra a quella del consumismo: progettare e pianificare il Paesaggio consente di costruire relazioni umane e comunitarie solide e una società più circolare, con spazi verdi ...Un viaggio tra le più belle e tradizionali storie natalizie, per riscaldare il cuore di ogni curioso lettore in queste feste ...