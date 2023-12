Autocisterna piena di benzina si schianta ed esplode | 40 vittime | persone bruciate vive

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In una tragica giornata per la Liberia, un incidente stradale ha provocato la morte di oltre 40mentre un’carica diè esplosa dopo essersita fuori strada. L’incidente ha avuto luogo nello Stato dell’Africa occidentale, circa 130 chilometri a nord della capitale Monrovia. L’incidente è avvenuto quando l’, trasportando una pericolosa carica di carburante, è uscita di strada per cause ancora da chiarire, ribaltandosi in un fossato nei pressi di una strada a Totota. La violenza dell’impatto e il conseguente rovesciamento del veicolo hanno innescato una violenta esplosione. Il dottor Francis Kateh, il capo ufficiale medico del paese, sta dirigendo gli sforzi di soccorso sul campo ma ha dichiarato che stabilire il numero esatto di ...