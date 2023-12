Autocisterna con liquidi infiammabili si ribalta sull’A2 del Mediterraneo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’adibita al traposto disi èta lungo l’A2 ‘Autostrada del’: è provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratti tra gli svincoli di Polla (km 79,900) e Sala Consilina (92,400), compreso lo svincolo di Atena Lucana (km 86,900). La chiusura è stata necessaria per consentire in piena sicurezza le operazioni di svuotamento deida parte dei Vigili del Fuoco. Il traffico è deviato sul percorso alternativo costituito dalla strada statale 19, parallela all’autostrada. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

