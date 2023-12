Autocisterna carica di benzina si schianta ed esplode | oltre 40 vittime

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un gravissimo incidente che ha provocato la morte di40 persone: un’è esplosa dopo essersita fuori strada, come riportano i media locali. Secondo quanto è stato riportato, l’trasportavaed è uscita fuori strada per cause che non sono state ancora chiarite e si è ribaltata in un fossato. È difficile determinare il numero delleperché molte sono state ridotte in cenere, ma il medico che si sta occupando dei soccorsi stima che più di 40 persone siano rimaste uccise nell’incidente. “La nostra squadra va di casa in casa per controllare chi manca all’appello”, ha aggiunto ancora il medico, il dottor Francis Kate, parlando all’AFP. La polizia in precedenza aveva fissato il bilancio dellea 15 ma aveva detto ...