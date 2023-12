Auto contro un' ambulanza nel Bolognese | morta una 26enne

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Incidentele questa mattina a Monterenzio, sull'Appennino: nello sfra una macchina e unala conducente della vettura, una ragazza di 26 anni di Loiano (Bologna). Lo sè avvenuto verso le 10 sulla via Idice. L', una Citroen C3, procedeva in direzione San Lazzaro quando si è scontrata frontalmente con un mezzo della Pubblica Assistenza di Monterenzio, con a bordo tre volontari e una paziente di 71 anni. L', a quanto pare, non era in emergenza e stava trasportando la pensionata all'ospedale di Loiano per una visita. Per cause da accertare, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la Citroen avrebbe sbandato e invaso la carreggiata opposta, finendo addosso all'. La ...