Australia | adolescente ucciso da uno squalo nel sud

Un adolescente è stato ucciso nell'attacco di uno squalo in una famosa località di villeggiatura nell'Australia Meridionale. Lo riporta la BBC citando la polizia. La polizia dell'Australia Meridionale ha informato di aver appreso di un attacco alle 13.30 di oggi, ora locale. "Purtroppo, il corpo di un adolescente è stato recuperato dalle acque", ha riferito.