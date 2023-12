Auguri a Brad Pitt | «forever young» di tanti sogni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La star di Hollywood ha appena compiuto 60 anni. Ma i social sono divisi: c'è chi lo santifica, ma anche chi non gliele manda a dire.ha compiuto 60 anni. E noi non ci possiamo credere. È come se il personaggio de Il curioso caso di Benjamin Button si fosse impossessato di lui e mentre noi rincorriamo la giovinezza con pancere e calze contenitive,è rimasto tremendamente bello. Anzi come il vino è migliorato negli anni. Da belloccio a uomo maturo ancora capace di sorridere alla vita anche dopo due matrimoni falliti e una dura battaglia legale con l’ex Angelina Jolie. Ha dichiarato che oggi non teme l’età: «Quando mi guardo allo specchio mi sento bene». Sessanta e non sentirli. Te credo, si è pure fidanzato con Ines de Ramon, un’affascinante disegnatrice di gioielli. Trent’anni. I social davanti a una tale tenacia nel ...

