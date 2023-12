ATTENZIONE ALLE FALSE CHIAMATE A NOME DELLA TUA BANCA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Segue un esempio di avviso che molte banche stanno mandando ai loro correntisti Se ti contattano atuae ti chiedono quanto segue allora sappi che è una truffa : Ti informano che il tuo conto o la tua carta sono stati bloccati Ti chiedono di trasferire i tuoi soldi sulla carta prepagata o su un altro conto per metterli in sicurezza Ti avvisano che occorre stornare urgentemente un pagamento Ti chiedono di trasferire su un nuovo telefono il tuo Mr. Pin Ti chiedono di non accedere per un periodo di tempo al tuo conto online Ti chiedono, per proteggerti, di certificare o aggiornare i tuoi dati o di installare un nuovo programma di sicurezza… Anche se il numero con cui ti contattano sembra quellotua, non fidarti! I numeri di telefono del mittente si possono ...