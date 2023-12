Attacchi Houthi impuniti | Biden sta erodendo la deterrenza Usa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Poco ma sicuro, glinon si sono lasciati impressionare dall’annuncio della missione a guida Usa “Prosperity Guardian”, che mette insieme le marine militari di una ventina di Paesi per pattugliare il Mar Rosso a protezione della rotta commerciale che attraversa il Canale di Suez. L’attacco del 26 dicembre Il 26 dicembre hanno lanciato un nuovo attacco contro una portacontainer MSC in viaggio dall’Arabia Saudita al Pakistan. E ieri il CentCom ha reso noto che la USS Laboon e gli F/A-18 Super Hornet dell’Eisenhower Carrier Strike Group hanno abbattuto dodici droni, tre missili balistici antinave e due missili da crociera lanciati daglinell’arco di 10 ore a partire dalle 6:30 (ora di Sanaa) dello stesso giorno. La prima volta in assoluto che la Marina Usa si è trovata a dover abbattere un missile balistico in arrivo utilizzando un ...