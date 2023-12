Atletico Madrid | occhi sul bomber del Girona

“Obiettivi per il 2024? Vincere con questo club, faremo tutto il possibile per riuscirci. Negli ottavi di Champions affronteremo l’Inter, un ... (sportface)

Secondo quanto riporta Footmercato.net, Redouane Halhal, difensore classe 2003 che ha lasciato il Montpellier in estate decidendo di non accettare... (calciomercato)

La big sceglie il campione d'Europa e manda fuori gioco la Juventus: l'ex Serie A raggiunge il Cholo Simeone Uno dei nomi selezionati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo potrebbe approdare ...Il percorso di Inter, Napoli, Lazio dopo i sorteggi di Champions League appare complicato, almeno sulla carta. Sfide spagnole per lombardi e partenopei, rispettivamente controe Barcellona. La Lazio invece dovrà giocare con il Bayern Monaco. Le urne di Nyon non sono certo state benevoli per le formazioni italiane, poteva andare meglio. Scopriamo le ...De Paul Juve, scendono le quotazioni: è il pallino di Allegri, ma Simeone… La situazione di mercato dell’argentino Scendono le quotazioni riguardo un possibile trasferimento di De Paul dall’Atletico M ...I Colchoneros hanno voluto fare gli auguri ai tifosi su X con una clip in cui un tassista tifoso dell’Atletico aiuta un supporter anziano del Real Madrid ...