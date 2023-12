Atletica | ' We Run Rome' | correrà anche presidente Aia Pacifici

... via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare ancora una volta alle Terme di Caracalla, con conseguente chiusura delle strade limitrofe, vale infatti come quarta tappa della 'Referee- Aia',...Come sempre gli arbitri correranno per AIL (Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie e Linfomi), charity partner della Referee- AIA. All'interno del villaggio Atleticom WeRome ...Domenica 31 dicembre 2023 torna sulle strade della Capitale 'We Run Rome', gara su strada di dieci chilometri che anche quest'anno continua la partnership con gli arbitri di calcio dell'Aia, l'Associa ...Circa 8mila atleti attraverseranno i luoghi più belli della città. La 5 km sarà intitolata a Antonio Maglio padre del movimento paralimpico ...