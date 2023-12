Atena Lucana | autocisterna si ribalta sull’A2

Leggi su zon

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Polla (km 79,900) e Sala Consilina (92,400), compreso lo svincolo di(km 86,900), a causa delmento di un’adibita al traposto di liquidi infiammabili. La chiusura del tratto è necessaria per consentire in piena sicurezza le operazioni di svuotamento dei liquidi infiammabili da parte dei Vigili del Fuoco. Il traffico è deviato sul percorso alternativo costituito dalla strada statale 19, parallela all’autostrada. Segui ZON.IT su Google News.