Atalanta | lesione al soleo per Hateboer | starà fuori circa un mese

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pessime notizie per Gian Piero Gasperini, che perde Hansperun. L’esterno olandese ha accusato un fastidio al termine dell’allenamento di mercoledì e la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha evidenziato unadi primo grado alsinistro. Scelte obbligate dunque per gli orobici in vista del match contro il Lecce, in programma sabato 30 dicembre a Bergamo. Sugli esterni spazio a Zappacosta e Ruggeri, con Holm come alternativa. In difesa invece confermati Scalvini e Djimsiti e Kolasinac. La novità riguarda Rafael Toloi, che continua a lavorare a parte e spera di recuperare. Appuntamento al 2024 infine per Palomino e Touré. SportFace.