Atalanta | lesione al soleo per Hateboer | fuori un mese

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CALCIO. Brutta notizia per la squadra di mister Gasperini, Per il Lecce potrebbe recuperare solo Toloi.

Pessime notizie per l’ Atalanta , che perde un’importante pedina in difesa. Gli esami a cui si è sottoposto Berat Djimsiti , vittima di un infortunio ... (sportface)

Pessime notizie per Gian Piero Gasperini, che perde Hans Hateboer per circa un mese . L’esterno olandese ha accusato un fastidio al termine ... (sportface)

... in vista dell'ultimo impegno dell'anno solare sul campo dell'. Dall'undici titolare certe ... che lamenta un trauma distorsivo al ginocchio sinistro condel legamento crociato anteriore:...... l'ho schierato in quel ruolo contro l'perché Kristiansen non era al meglio e Lykogiannis ... infatti, hanno evidenziato unaai flessori della coscia destra: per lui, i tempi di ...Toloi, Palomino ed El Bilal questa mattina hanno svolto una seduta di lavoro differenziato e individuale, mentre brutte novità arrivano per Hateboer. Ieri l’esterno destro a fine seduta aveva avvertit ...Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, con un pareggio e quattro sconfitte a completare il bilancio ...