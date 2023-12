Atalanta-Lecce sabato 30 dicembre 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

L’ Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce . Per rinforzare il reparto difensivo, vista l’assenza ... (sportface)

All: Di FrancescoCLASSIFICA SERIE A: Inter 44 punti; Juventus 40; Milan e Fiorentina* 33; Bologna 31; Roma e Napoli* 28;26; Lazio e Torino* 24; Monza* 22;20; Genoa e Frosinone 19; ......5 Monza 5 Juventus 5 Bologna 4 Milan 4 Udinese 3 Verona 31 Torino 1 CLASSIFICA PALI SUBITI 2023/2024 Empoli 11 Verona 11 Salernitana 9 Monza 7 Udinese 66 Sassuolo 5 Roma 55 ...“Scendere in campo con determinazione per affrontare al meglio questa trasferta difficile”. È questo ciò che deve fare il Lecce di D’Aversa che affronta al Gewiss Stadium, in questa diciottesima giorn ...Manca sempre meno al fischio d'inizio tra Atalanta e Lecce. Le squadre scenderanno in campo al Gewiss Stadium per l'ultima gara del ...