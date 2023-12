Aston Villa vs Burnley – probabili formazioni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo aver perso un po’ di terreno nella corsa al titolo della Premier League, l’cercherà di tornare alle vecchie abitudini quando ilsi recherà alPark per lo scontro tra clarets di sabato 30 dicembre. Gli uomini di Unai Emery si sono lasciati sfuggire un vantaggio di due gol nell’avvincente sconfitta per 3-2 contro il Manchester United a metà settimana, mentre gli uomini di Vincent Kompany sono stati sconfitti per 2-0 dal Liverpool nel Boxing Day. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreUnai Emery è apparso particolarmente agitato ...

l'Aston Villa non risponde al Liverpool che rimane provvisoriamente in testa da solo alla Premier League con 42 punti. Ad Old Trafford gli Hammers si ... (247.libero)

... centrale di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito all', club nel quale non sta trovando lo spazio necessario per imporre la propria esperienza in campo internazionale. ...La recente sconfitta con l'e il pari in casa proprio dell'attuale capolista ha fatto perdere un pò di fiducia a una squadra che sta viaggiando molto forte. Gli avversari sono temibili ...Tutto fatto per il ritorno del difensore classe '99, arruolabile già dalla sfida di Coppa Italia del 2 gennaio. Si cerca anche un altro centrale, in attacco piace Guirassy dello Stoccarda ...Le probabili formazioni di Aston Villa-Burnley, match di scena al Villa Park valido per la ventesima giornata di Premier League ...