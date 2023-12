Ascolti tv ieri | chiude Io Canto con boom e doppia Dumbo | i dati Auditel

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Glitv dimercoledì 27 dicembre hanno fatto registrare per il filmsu Rai1 2.265.000 spettatori, 12.7% di share. La finale di IoGeneration su Canale 5 ha conquistato 3.180.000 spettatori, 24% di share. L'attesissima serie Il Giro del Mondo in 80 Giorni su Rai2 è stata vista solo da 956.000 spettatori, 4.9% di share e 809.000, 4.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 film Uno Sguardo dal Cielo 1.170.000, 6.4% Italia 1 film Batman Begins 945.000, 5.7% Rete 4 Fuori dal Coro 910.000, 6.2% La7 Storie di un regno: Elisabetta Segreta 464.000, 2.4% Tv8 film Australia 335.000, 2.2% Nove Cash or Trash – Xmas Special 485.000, 2.7%.tvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti ...

