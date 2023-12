Ascolti tv Dumbo e Io canto generation | chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di mercoledì 27 dicembre 2023

...rappresentato dall'ammiraglia Rai schiererà stasera per l'occasione il film live action, che ... Per sapere glidella finale non resta che attendere domani i dati auditel alle 10 del ......in programma dalle 21:30 in poi, subito dopo Affari Tuoi condotto da Amadeus. In pausa anche ... Numeri che hanno permesso alla rete di tenere alti gliin una fascia oraria particolarmente ...Questa sera, 27 dicembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 1 va in onda il film Dumbo, pellicola del 2019 diretta da Tim Burton. Si tratta dell’adattamento cinematografico della storia scritta da Helen ...Io Canto Generation finale di stasera: le ultime anticipazioni Stasera andrà in onda sull'ammiraglia Mediaset l'ultima puntata di questa edizione del baby ...