Arzachena | uccide il padre a bastonate dopo una notte al bar Fermato 35enne

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ha colpito ilndolo, davanti a casa, con un bastone, a due passi da un locale ad, dove aveva trascorso la serata. Così Michele Fresi, 35 anni, è statodai carabinieri di Olbia,aver aggredito suo, Giovanni Fresi, orafo di 58anni. Il ragazzo – secondo quanto si apprende – si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. L’aggressione è avvenuta in una strada laterale di Viale Costa Smeralda, via Ruzittu, davanti al portone d’ingresso della casa in cui il giovane viveva, adiacente alla bottega orafa del. Attorno all’1.30 di sta, ilsi trovava in un bar in compagnia, tra gli altri, di una ragazza. Il ragazzo avrebbe iniziato ad infastidire gli avventori del locale ed è stato ...