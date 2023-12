Arzachena Sassari | uccide il padre con una bastonata | fermato un 27enne

Il sindaco: 'Sconvolto dalla tragedia' 'Sono ancora incredulo di fronte all'accaduto - ha detto il sindaco di, Roberto Ragnedda, dopo l'omicidio - . Sono sconvolto, come l'intera comunità, ...Ad, in provincia di, l'orafo 58enne Giovanni Fresi sarebbe stato ucciso a bastonate dal figlio 35enne Michele . Questa è l'ipotesi più probabile fatta dagli inquirenti che stanno ...Michele Fresi ha uscciso il padre Giovanni ad Arzachena, nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. L'uomo ha preso un bastone e colpito mortalmente il genitore.Sassari Il presidente della Federazione Italiana Tennis Padel, Angelo Binaghi, ha partecipato a Sassari al Tennis Club Torres alla cerimonia per celebrare la Coppa Davis vinta dall'Italia a Malaga. Il ...