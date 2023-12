Arzachena Sassari | uccide il padre con una bastonata | fermato 35enne

10.20 Uccide padre a bastonate,35enne fermato Un giovane di 35 anni, Michele Fresi di, in provincia di, ha ucciso il padre 58enne con una bastonata, davanti a un locale dove aveva trascorso la serata ed è stato arrestato. Secondo quanto ricostruito, il giovane forse ...Feriti anche una donna e due militari. Michele Fresi è stato fermato e portato nella caserma dei carabinieri di Olbia. TI POTREBBE INTERESSAREGiovanni Fresi, artigiano orafo di 58 anni, è stato ucciso la scorsa notte ad Arzachena, in provincia di Sassari ...Arzachena: un 28enne ha ucciso il genitore colpendolo ripetutamente in testa con un bastone davanti alle forze dell'ordine ...