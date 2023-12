Arzachena | 35enne uccide a bastonate il padre davanti alla propria abitazione | arrestato

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’orafo 58enne Giovanni Fresi è stato massacrato dal figlio Michele, che poco prima stava importunando delle persone nel bar vicino casa. I gestori avevano chiamato il papà per portarlo via. Il ragazzo era in evidente stato di alterazione

Omicidio nella notte per strada addove unha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il padre, uccidendolo. La vittima è il 58enne Giovanni Fresi, orafo molto noto nel Comune della Costa Smeralda, che era ...... ha ucciso il padre la scorsa notte con un bastone raccolto da terra all'esterno di un locale ad, in Gallura. L'episodio è avvenuto intorno all'1:30 in viale Costa Smeralda dove il...Michele Fresi, 35enne di Arzachena, ha ucciso il padre usando come arma un bastone. Il tutto è successo, intorno all’1:30, all’esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura, dove il 35enne stava ...Il noto orafo Giovanni Fresi ferito a morte a bastonate in strada dopo l'ennesima lite con il figlio 35enne, arrestato ...