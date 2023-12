Arsenal-West Ham giovedì 28 dicembre 2023 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Come nel 2022, le rivali londinesi Arsenal e West Ham United si incontrano giovedì 28 dicembre sera all’Emirates Stadium per il primo incontro ... (sport.periodicodaily)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Arsenal e West Ham, valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Dopo ... (sportface)

Vetta che riguarda la partita delle 21, uno dei derby di Londra più sentiti, quello dell'Emirates traHam: i Gunners con i tre punti supererebbero il Liverpool e tornerebbero primi da ...... ma l'Atletico dovrebbe aprire al prestito, così come Kiwior, che nel corso della sessione di gennaio l'potrebbe lasciar partire. Resta nella lista anche Kehrer delHam, da escludere ...Arsenal e West Ham si affrontano in un match di grande rilievo al Emirates Stadium di Londra, mercoledì 28 dicembre 2023, alle ore 21:15. Questa partita si presenta come un test significativo per le a ...Arsenal - West Ham United: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciannovesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 21.15.