Arriva a Mosca nuovo ambasciatore Israele | è donna | nata a Riga

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Milano, 28 dic. (askanews) – Ilisraeliano Simona Halperin inizierà presto a lavorare a: l’Alexander Ben Zvi – dopo 40 anni di servizio – concluderà la sua carriera diplomatica e andrà in pensione. Lo ha riferito l’ambasciata israeliana nella Federazione Russa sul suo canale Telegram. L’ambasciata ha osservato che, al termine del suo mandato di tre anni in Russia, Ben Zvi ha sottolineato che “le relazioni russo-israeliane si stanno sviluppando in modo normale e che eventuali disaccordi che sorgono vengono risolti diplomaticamente”. In base al profilo Linkedin della nuova ambasciatrice, si tratta di un diplomatico di carriera, ex ambasciatrice dia Singapore e Timor Est, dal 2010 al 2015 ha diretto l’Ufficio economico e culturale israeliano a Taipei ...