Arnautovic più Thuram | riprovateci! Rilancio in Genoa-Inter ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Inzaghi anche in Liguria perè pronto a schierare la coppia formata da Markoe Marcus. Il tandem cerca il gol. TANDEM ? Dopo gli 11 minuti con l’Empoli e gli 84 contro il Lecce, ora nuova chance da titolare per la coppia pesante. L’chiuderà l’annata da prima della classe, ma vorrà farlo in grande stile. C’è anche un simbolico titolo d’inverno da conquistare. Per la prima volta, giocherà prima della Juventus, attesta sabato sera in casa contro la Roma di José Mourinho. In assenza di Lautaro Martinez e con Alexis Sanchez prima riserva, Inzaghi si affiderà ancora alla coppia austro-francese. Sabato contro il Lecce, siachehanno faticato un po’ con Pongracic e ...