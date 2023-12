Ardea | incidente fra tre auto allo svincolo su via Laurentina

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dicembre 2023 – Unsi è verificato nel tardo pomeriggio di ieri adall’uscita dellodella via Pontina su via: coinvolte treuna Pegeout, e due Fiat. Sembrerebbe non essersi registrato nessun ferito grave. Sul posto presente la Polizia municipale per i rilievi di rito ed accertare le effettive dinamiche dell’e un’ambulanza per maggior precauzione. Gli agenti della locale giunti sul posto con trevetture, hanno provveduto a regolarizzare il traffico sulla, facendo sì che non si congestionasse alle uscite delloper Roma e per Aprilia. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...