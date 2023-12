Arabia Saudita | non solo Orsato | diversi arbitri d’Europa nel mirino

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nella lista dell’non ci sarebbe soltanto Danielema ancheeuropei e internazionali Nella lista dell’non ci sarebbe soltanto Danielema ancheeuropei e internazionali. Nella lista in mano ai dirigenti sauditi ci sono molto nomi oltre a quello di Daniele, cui è stata fatta un’offerta e lui ci sta pensando. Fra gli obiettivi c’è, per esempio, l’olandese Danny Makkelie, considerato uno dei miglioriinternazionali in questo momento. E anche il francese Clément Turpin, poi c’è il tedesco Felix Brych, l’inglese Michael Oliver, lo sloveno Slavko Vin?i?, lo spagnolo Jesús Gil Manzano e il portoghese ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Cristiano Ronaldo , residente in Arabia Saudita da quando ha iniziato a giocare per l'Al-Nassr, non poteva mancare all'evento di boxe che si è tenuto ... (gqitalia)

L'ex Milan e Bayer Leverkusen sa attraversando il miglior momento della sua carriera e respinge con forza le sirene dall', pronta a ricoprirlo d'oro con un contratto quadriennale da 18 ...Secondo "AS" il Real intende parlare del possibile prolungamento di Ancelotti per un'altra stagione, subito dopo la Supercoppa spagnola in programma a metà gennaio in. Il quotidiano ...I sauditi puntano a portare nel proprio campionato i migliori direttori di gara d'Europa: il piano e come pensano di rispondere le federazioni ...Inoltre, Mohammed bin Salman ha affermato che l’Arabia Saudita sta continuando il suo rinascimento dello sviluppo in conformità con Vision 2030. Ha aggiunto: “L’economia saudita è quella in più rapida ...