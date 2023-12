Aprilia | 45enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nel Comune di, i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo albanese, accusato diin. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile dihannounalbanese, accusato diine resistenza a pubblico ufficiale. L’uomoadperinL’arresto è scaturito da un intervento tempestivo dei Carabinieri, chiamati sul posto per fronteggiare una situazione di estrema gravità. Ilalbanese aveva preso di mira la propria compagna, infliggendo violenze fisiche sotto gli occhi spaventati dei loro figli minori. ...

Rideterminate, inoltre, le pene per gli altri due imputati, Michele Calabrese ,di Barletta, ... avrebbero rapinato un esercizio con insegna Compro Oro in via IV novembre, in sella ad un...I Carabinieri dihanno deferito all'Autorità giudiziaria un cittadino indiano, di 45 anni, residente ad, trovato in ...Miguel Oliveira inizierà la pre-stagione 2024 di MotoGP con una moto Aprilia attuale. Il pilota rimane con il team satellite del produttore, che ora è Trackhouse Racing. Il CEO di Aprilia Racing, Mass ...